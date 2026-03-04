Ghiaccio marino Groenlandia jet stream | il clima impazzito e l’amplificazione artica

Il ghiaccio marino in Groenlandia si sta riducendo rapidamente e il jet stream sta subendo modifiche significative, influenzando le condizioni climatiche globali. Le variazioni nell’Artico stanno contribuendo a un clima sempre più instabile e imprevedibile, con eventi meteorologici estremi che si verificano più frequentemente. Il riscaldamento della regione artica rappresenta un elemento centrale nelle dinamiche atmosferiche attuali.

Roma, 4 marzo 2026 - Il meteo ‘impazzito’ ha molto a che fare con l’Artico. “La Terra si sta scaldando, sta per raggiungere il grado e mezzo che volevamo evitare con gli accordi di Parigi – spiega Fabio Trincardi, già direttore dell’Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr di Bologna -. Per capire la portata di questo calore basta considerare che dall’ultimo periodo glaciale ad oggi ci sono 5° di differenza. Quindi 1,5° nella media del pianeta è tantissimo. In più c’è il problema che questo grado e mezzo non è distribuito in modo omogeneo su tutto il pianeta, ci sono dei punti caldi, degli hotspot dove la temperatura sta aumentando più rapidamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

