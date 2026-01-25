La discarica di Autigno è il simbolo della gestione fallimentare in tema rifiuti
La discarica di Autigno rappresenta un esempio di gestione poco efficace dei rifiuti nella regione. In questa nota, Luciano Cavaliere, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a San Vito dei Normanni, analizza le criticità e le implicazioni legate a questa problematica, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.
Riceviamo e pubblichiamo una nota di Luciano Cavaliere, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a San Vito Dei Normanni.Le notizie sulla discarica della cava di contrada Autigno nel Comune di Brindisi, ma a ridosso del territorio di San Vito Dei Normanni, dimostrano, ancora una volta, ciò che.🔗 Leggi su Brindisireport.it
