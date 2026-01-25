La discarica di Autigno è il simbolo della gestione fallimentare in tema rifiuti

La discarica di Autigno rappresenta un esempio di gestione poco efficace dei rifiuti nella regione. In questa nota, Luciano Cavaliere, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a San Vito dei Normanni, analizza le criticità e le implicazioni legate a questa problematica, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Le notizie sulla discarica della cava di contrada Autigno nel Comune di Brindisi, ma a ridosso del territorio di San Vito Dei Normanni, dimostrano, ancora una volta, ciò che.

Emungimento in discarica “Autigno” e bandi aree degradate: provvedimenti della GiuntaLa Giunta comunale di Brindisi ha approvato oggi, 18 dicembre 2025, 17 provvedimenti riguardanti interventi e bandi su aree degradate, discariche e altre questioni strategiche per la città.

Ceneri abbandonate in contrada Autigno, a due passi dalla discarica: «Situazione grave, serve la Procura»La presenza di ceneri abbandonate in contrada Autigno, vicino alla discarica, rappresenta una problematica ambientale seria.

