Il tecnico del Liverpool ha chiesto che venga concesso più spazio in campo a un giovane talento del settore giovanile. La richiesta arriva in un momento di discussione tra i dirigenti e il staff tecnico sulla formazione e le opportunità di inserimento per i giocatori emergenti. La decisione potrebbe influenzare le prossime scelte di formazione della squadra e il ruolo del diciottenne nella rosa.

La schietta prestazione del Liverpool al Molineux ha intensificato il rumore nel Merseyside riguardo alla loro linea d’attacco, in particolare dopo un’altra faticosa prestazione offensiva. La sconfitta lascia le loro ambizioni di Champions League sempre più tese, con il Chelsea che avrà l’opportunità di far valere la propria causa mercoledì sera. L’introduzione di Ngumoha appena passata l’ora ha cambiato il ritmo nelle Midlands. Diretto, positivo e disposto ad attaccare il suo terzino, il 17enne ha offerto una dimensione che gli era mancata. Gerrard ritiene che le sue prestazioni siano state costantemente brillanti. “Per 65 minuti il??Liverpool è stato disperato stasera, davvero scarso, non ha creato abbastanza, non ha giocato alla giusta velocità o al giusto ritmo, non aveva abbastanza qualità”, ha detto a TNT Sports. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Gerrard chiede al Liverpool di concedere più minuti al fenomeno adolescenziale

