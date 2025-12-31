Tutti i discorsi dei Presidenti della Repubblica di fine anno dal primo nel 1949 al più breve 3 minuti al più lungo 25 minuti

Dal 1949, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica rappresenta una tradizione istituzionale italiana. Ogni anno, i Presidenti si rivolgono ai cittadini con un discorso che varia in durata e contenuti, riflettendo sul passato e guardando al futuro del Paese. Questa comunicazione, la prima pronunciata da Luigi Einaudi, si è consolidata come momento di ascolto e di analisi della situazione nazionale, mantenendo intatta la sua importanza nel tempo.

Il "Messaggio di fine anno del presidente della Repubblica" è tradizione dal 1949, quando lo pronunciò per la prima volta Luigi Einaudi. Alcuni Capi di Stato tennero discorsi molto personali, altri più politici, altri si rifiutarono di farli. Alcuni furono molto brevi, altri più lunghi

