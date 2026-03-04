gedi ha venduto la stampa a sae

Gedi ha annunciato di aver firmato un accordo preliminare con il Gruppo Sae per la vendita de La Stampa. La trattativa riguarda la cessione del quotidiano, senza ulteriori dettagli sui termini dell'operazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni sul valore dell’accordo o sui tempi di completamento. La decisione coinvolge direttamente il futuro della testata e le sue attività.

Il passaggio verrà formalizzato entro il primo semestre del 2026. Previsto anche l’ingresso di investitori legati al Nord Ovest. Gedi ha annunciato di aver sottoscritto con il Gruppo Sae un contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa: l’operazione, spiega una nota congiunta, «riguarda anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale dedicata alla raccolta pubblicitaria locale, oltre alle strutture di staff e ai servizi di supporto alla redazione». Il passaggio verrà formalizzato entro il primo semestre del 2026, dopo l’espletamento delle procedure sindacali e burocratiche. Il quotidiano torinese si separa dunque dalla famiglia Agnelli e da Repubblica, che finirà nelle mani dei greci di Antenna. 🔗 Leggi su Lettera43.it

