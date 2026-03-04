il gruppo gedi ha venduto la stampa a sae

Il Gruppo Gedi ha ceduto La Stampa al Gruppo Sae. Le due aziende hanno firmato il contratto preliminare di vendita, ufficializzando così l'accordo tra le parti. La transazione riguarda la testata giornalistica e si inserisce in un contesto di riorganizzazione delle attività editoriali. La notizia è stata resa nota tramite comunicati ufficiali delle rispettive società.

Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa La cessione – spiega una nota di Gedi – comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

