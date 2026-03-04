Gedi cede La Stampa al Gruppo Sae firmato il contratto preliminare

Il Gruppo Gedi ha firmato un contratto preliminare per cedere La Stampa al Gruppo Sae. La firma rappresenta un passaggio ufficiale nell’accordo tra le due aziende. La notizia riguarda esclusivamente l’atto di formalizzazione di un’intesa tra le parti. Nessun dettaglio aggiuntivo o approfondimento sul motivo di questa operazione viene fornito nel comunicato.

(Adnkronos) – Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo de La Stampa. La cessione comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione. L'acquisizione, si legge in una nota, avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal Gruppo Sae, nel quale si prevede anche l'ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest. "L'esperienza maturata dal Gruppo Sae, che opera nei settori dell'informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale – prosegue la nota – costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine.

