Gazebo per disabili a Torre Squillace senza titolo e smontato Comune chiede anche 10 mila euro

A Torre Squillace, un gazebo per disabili installato dalla associazione locale è stato trovato senza titolo e smontato. La capitaneria di porto aveva verificato la presenza della struttura sulla spiaggia dopo i controlli della scorsa stagione e aveva contestato il suo posizionamento. Il Comune ha richiesto anche il pagamento di 10 mila euro in relazione a questa vicenda.

Ma l’iter è comunque proseguito, e a carico dei responsabili, dopo la segnalazione giunta al Comune di Nardò, nelle scorse settimane è partita anche la richiesta risarcitoria da parte della sezione Demanio, che ha quantificato un indennizzo a carico dell’associazione, comprensiva anche di imposta regionale, per oltre 10 mila euro. La contestazione è quella dell’occupazione abusiva e senza titolo concessorio dell’area demaniale dove era stato collocato il piccolo gazebo. L’associazione Torre Squillace, negli anni, ha realizzato numerose iniziative: dalla pulizia della spiaggia e alle passerelle, la custodia degli ausili per la balneazione durante tutto l’anno, le attività di educazione ambientale, le campagne contro l’abbandono dei rifiuti e numerose giornate ecologiche per la pulizia della costa e dei fondali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Gli studenti disabili avranno l'assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euroIl Comune di Agrigento ha disposto l’impegno di spesa necessario a garantire la continuità del servizio Asacom, ovvero quello di assistenza... Fondi per un milione di euro, nuove demolizioni e riqualificazione a Torre SquillaceNARDO’ - Un finanziamento di poco superiore al milione di euro che consentirà all’amministrazione comunale del sindaco Pippi Mellone di mettere mano... Tutti gli aggiornamenti su Torre Squillace. Nardò, multa da 10.000 euro all’APS Torre Squillace per un gazebo dedicato ai disabili in spiaggiaMulta da 10.000 euro all’APS Torre Squillace per un gazebo destinato ai disabili in spiaggia a Nardò. Annunciata richiesta di autotutela. pugliapress.org Fondi per un milione di euro, nuove demolizioni e riqualificazione a Torre SquillaceGrazie alle nuove risorse regionali intercettate dal Comune di Nardò si potrà intervenire sulle criticità che interesano la località marina cara anche a Battisti. Saranno recuperate anche le pagghiar ... lecceprima.it