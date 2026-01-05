Gli studenti disabili avranno l' assistenza fino a giugno | il Comune stanzia oltre 642 mila euro

Il Comune di Agrigento ha confermato il finanziamento di oltre 642 mila euro per garantire l’assistenza agli studenti con disabilità grave fino a giugno. L’impegno di spesa riguarda il servizio Asacom, che supporta l’autonomia e la comunicazione degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La misura assicura continuità e assistenza qualificata per gli studenti con bisogni educativi speciali durante tutto l’anno scolastico.

Aiuti per disabili nel 2026: tutte le nuove agevolazioni.

Nuovo anno scolastico e inclusione degli alunni con disabilità: nota ministeriale sull’Anagrafe Nazionale Studenti - Con la nota ministeriale 0002567 del 23 agosto scorso il ministero ha fornito le indicazioni per la gestione e l’aggiornamento dei fascicoli degli alunni con disabilità nella partizione separata ... disabili.com

Disabilità sensoriali. Lanzarin: “In Veneto sanità senza barriere per i sordi e assistenza scolastica per mille studenti” - L’assessore traccia il bilancio del primo anno di avvio del programma regionale per l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e sensoriali. quotidianosanita.it

ANTEPRIMA Contributi per gli studenti disabili mesolani A giorni su "Il Mesolano" l'intervista agli assessori Tamara Finotelli e Gessica Massarenti sui contributi agli studenti disabili residenti nel Comune e frequentanti le scuole superiori. - facebook.com facebook