Fondi per un milione di euro nuove demolizioni e riqualificazione a Torre Squillace

Un milione di euro sono stati assegnati all’amministrazione comunale di Nardò per interventi di riqualificazione a Torre Squillace. La somma consentirà di avviare nuove demolizioni e lavori di miglioramento nella zona più settentrionale della fascia costiera neretina. Il finanziamento fa parte di un piano che coinvolge direttamente i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’area.

NARDO' - Un finanziamento di poco superiore al milione di euro che consentirà all'amministrazione comunale del sindaco Pippi Mellone di mettere mano al piano di riqualificazione previsto per la località marina di Torre Squillace, nella zona più a nord della fascia costiera neretina interessata da.