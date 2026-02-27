Il dirigente di una squadra di pallavolo ha dichiarato che le emozioni vissute durante la grande notte europea vengono trasformate in energia per le prossime partite di campionato tra Scandicci e Bergamo. L’entusiasmo per l’evento internazionale si mantiene elevato, ma l’attenzione si concentra subito sulle sfide in Italia, dove le due formazioni si preparano a scendere in campo.

L’entusiasmo per la grande notte europea resta vivo, ma l’attenzione si sposta subito sul palcoscenico nazionale. Dopo una rimonta memorabile nei Play Off della CEV Champions League, conclusa con una vittoria per 3-1 e il golden set contro Igor Gorgonzola Novara, la Savino Del Bene Scandicci cambia obiettivo e punta ai quarti di finale del campionato italiano. La squadra guidata da Marco Gaspari può contare sul valore internazionale mostrato in Europa e si prepara a scendere in campo con la determinazione necessaria per proseguire il cammino in campionato, sostenuta dal pubblico di casa. La sfida di domenica 1° marzo alle 16 al Pala BigMat aprirà la serie al meglio delle tre partite tra Savino Del Bene Scandicci e Volley Bergamo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Gaspari: "Trasformiamo le emozioni di Novara in energia per Scandicci-Bergamo

Novara-Scandicci, Gaspari: "Dovremo essere una macchina perfettaLa Savino Del Bene Volley si prepara a un confronto di grande rilievo sulla scena europea, approdando ai Play Off della CEV Champions League con...

Champions League, Scandicci-Novara: Gaspari fissa l'obiettivo, "un set alla voltaLui e lei si contendono l’accesso ai quarti di finale in una sfida decisiva della CEV Champions League.