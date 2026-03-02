Scandicci-Bergamo 3-2 | Gaspari critica la prestazione non lamentiamoci degli assenti

Nella partita di quarti di finale dei playoff tra Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria in cinque set, mentre il tecnico della Savino Del Bene ha espresso insoddisfazione per la prestazione, invitando a non lamentarsi degli assenti. La partita si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore della squadra di casa.

La sfida di quarti di finale play off tra la Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo si è chiusa con una vittoria sofferta in cinque set. Nel match, la squadra di casa ha mostrato carattere, lucidità nei momenti chiave e una gestione della pressione che ha permesso di ribaltare una situazione inizialmente complicata. Il punteggio finale è stato 3-2, un esito che testimonia la fisicità e la tenacia messe in campo. Bergamo ha insistito su una battuta agressiva, mettendo in crisi la ricezione avversaria e generando opportunità in contrattacco. Le assenze hanno influito sulle rotazioni e sugli equilibri di reparto, mentre un incidente che ha coinvolto Caterina Bosetti prima del riscaldamento ha aggiunto ulteriori elementi da gestire durante la partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

