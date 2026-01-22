Gas Sales Bluenergy espugna Soria | 3-1 e Quarti di Cev Cup a un passo

Gas Sales Bluenergy Piacenza conquista una vittoria importante in trasferta contro Rio Duero Soria, con il risultato di 3-1. La squadra italiana si avvicina così ai Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup, grazie a una prestazione solida e determinata. La sfida si è giocata al Complejo Deportivo De Los Pajaritos, e il successo esterno rappresenta un passo significativo nel percorso competitivo del club.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza espugna un bollente Complejo Deportivo De Los Pajaritos di Soria superando per 3-1 (20-25, 20-25, 25-23, 17-25) un coriaceo Rio Duero Soria e mette una serie ipoteca sul passaggio ai Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup.

