Delitto di Garlasco Sempio torna a Roma con gli avvocati e il consulente Armando Palmegiani

Andrea Sempio, coinvolto nel caso del delitto di Garlasco, si è recato a Roma per un incontro con i suoi avvocati e il consulente Armando Palmegiani. La visita si è svolta nei laboratori della genetista Marina Baldi, segnando un momento importante nell'andamento delle indagini.

Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per un vertice con i suoi avvocati, il consulente Armando Palmegiani, nei laboratori dove lavora la genetista Marina Baldi. "Lo scontrino non ha valore, altrimenti la procura lo avrebbe sequestrato", ha dichiarato Palmegiani parlando coi giornalisti del tagliando del parcheggio dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, che risale alla mattina del delitto. Palmegiani ha parlato anche dell'udienza del 18 dicembre, giorno della chiusura dell' incidente probatorio.

L'ultimo tassello del complicato puzzle del delitto di Garlasco è stata la relazione curata dalla perita Denise Albani sui campioni genetici nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi: un esito che ha sollevato ancora più domande tra i lettori.

Delitto di #Garlasco, il materiale genetico isolato nelle prime fasi dell'inchiesta sotto le unghie di Chiara Poggi mostra una compatibilità con il Dna Y della linea maschile della famiglia di Andrea Sempio

Delitto di Garlasco, Sempio torna a Roma con gli avvocati e il consulente Armando Palmegiani - (LaPresse) Andrea Sempio oggi a Roma per un vertice con i suoi avvocati, il consulente Armando Palmegiani, nei laboratori dove lavora la genetista Marina Baldi.

Garlasco, scoperta choc su Sempio: "Perché non era a Vigevano la mattina dell'omicidio di Chiara" - Delitto di Garlasco, a "Mattino 5" si torna a far luce sull'alibi di Andrea Sempio: "ecco perché non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi"