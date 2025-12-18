Delitto Garlasco legale Sempio | Per noi Dna giuridicamente inutilizzabile
Il legale di Sempio mette in dubbio l’utilizzabilità giuridica del DNA nel caso Garlasco. Oggi si procederà con il suggello delle perizie depositate, ma resta incerto se i periti avranno l’opportunità di illustrare le proprie conclusioni. La documentazione fornita in anticipo potrebbe influire sulle decisioni del giudice, lasciando spazio a ulteriori sviluppi nel processo.
“Oggi verrà messo il suggello su perizie che peraltro sono state depositate e lette. Non sappiamo se il giudice concederà ai periti e ai consulenti di illustrare le proprie conclusioni, potrebbe anche evitarlo perché la documentazione ci è stata data per tempo. Il suggello su un dato probatorio già compiuto”. Lo ha detto L iborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio, prima di entrare in tribunale a Pavia per l’incidente probatorio sul delitto di Garlasco, quando, il 13 agosto 2007, fu uccisa Chiara Poggi. “La nostra linea è che pur avendo la dottoressa Albani fatto il possibile e lavorato egregiamente – ha affermato – c’è un vulnus di partenza cioè il fatto che il dato non è stato replicato con uguale risultato e questo rende la comparazione e cioè l’uso di quei reperti per identificare quantomeno la linea genitoriale rende il risultato giuridicamente inutilizzabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
