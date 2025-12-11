Perché non era a Vigevano Garlasco a Mattino 5 l’analisi delle celle telefoniche di Andrea Sempio

A Mattino 5, si è analizzato il ruolo delle celle telefoniche di Andrea Sempio il 13 agosto 2007, evidenziando uno dei dettagli più discussi e trascurati del caso Garlasco. L'attenzione si è concentrata sugli spostamenti dell’uomo in quella mattina, sollevando nuovi interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulle accuse.

Mattino 5 è tornato a puntare i riflettori su uno dei dettagli più controversi e spesso trascurati del caso Garlasco: gli spostamenti di Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007. Un tema che, a distanza di diciotto anni, continua a generare discussioni, dubbi e ricostruzioni divergenti. Nella puntata di mercoledì 10 dicembre, Federica Panicucci ha introdotto un servizio particolarmente atteso, lasciando la parola all’inviato Emanuele Canta, che ha ripercorso nel dettaglio i movimenti del 37enne, soffermandosi su quelli che definisce numerosi punti oscuri. Un lavoro di analisi che – come sottolineato più volte in studio – si fonda non solo su documenti, ma anche su verifiche tecniche condotte con specialisti delle telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Campagna Associativa 2026 Associazione Culturale Astrolabio – Vigevano Via Riberia, 14 Perché associarti? Per entrare in un luogo dove i libri vivono, la memoria si custodisce e il pensiero cresce. Associarti significa: Accedere liberamente alla nostra b - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: “Andrea Sempio il 13 agosto era a Vigevano, e vi spiego perchè” - Si parla di Garlasco stamane negli studi di Storie Italiane e ospite vi era Armando Palmegiani, il nuovo consulente di Andrea Sempio: le sue parole A Storie Italiane vi era Armando Palmegiani, il ... Si legge su ilsussidiario.net

Delitto di Garlasco, le sei prove contro Andrea Sempio prima della chiusura dell'incidente probatorio - Sono sei le prove che collocherebbero Andrea Sempio sulla scena del delitto di Garlasco: dal Dna all'impronta, ma anche le telefonate e lo scontrino ... Lo riporta virgilio.it