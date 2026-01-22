Sulle unghie di Chiara Poggi non c'è nulla di affidabile e certo | la genetista super partes di Garlasco

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La genetista Denise Albani, chiamata a rivedere i dati delle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, ha affermato che

La genetista Denise Albani, la perita super partes chiamata a rivalutare i dati ottenuti dalle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, nell'ultima udienza del 18 dicembre aveva detto: "Di affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: “Di certo non c'è nulla”La genetista Denise Albani commenta l'analisi del DNA nelle unghie di Chiara Poggi, nel contesto dell'indagine sull'omicidio di Garlasco.

Leggi anche: Garlasco, l’ex Ris Spitaleri: “Il dato sulle unghie di Chiara Poggi non può essere usato contro Sempio”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Quarto Grado: Caso Garlasco: le analisi sul PC di Alberto Stasi Video; Garlasco, il duello tra gli avvocati di Stasi e dei Poggi. L'aggressione iniziata in cucina, le nuove analisi sul pc di Alberto: cosa sappiamo; Se conoscevo Alberto Stasi? No, qualche anno dopo l'omicidio ero in un locale di Garlasco con Marco Poggi e i nostri amici. Lo abbiamo visto e abbiamo chiesto di cambiare tavolo: così Andrea Sempio a Verissimo; Perché ancora non si chiudono le indagini su Andrea Sempio: cosa manca degli ultimi accertamenti su Garlasco.

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: Di certo non c'è nullaDi affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla. Lo sostiene Denise Albani, la genetista incaricata dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per il delitto in concorso ... milanotoday.it

sulle unghie di chiaraGarlasco, la Procura pronta a chiudere il cerchio. Sempio verso il rinvio a giudizio? Spunta un dossier segreto sulle chat tra Alberto e ChiaraA diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi , la Procura di Pavia si avvicina a un passaggio cruciale. A un anno dalla riapertura dell’indagine ... notizie.tiscali.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.