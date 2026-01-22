Sulle unghie di Chiara Poggi non c'è nulla di affidabile e certo | la genetista super partes di Garlasco

La genetista Denise Albani, chiamata a rivedere i dati delle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, ha affermato che

La genetista Denise Albani, la perita super partes chiamata a rivalutare i dati ottenuti dalle analisi del 2014 sulle unghie di Chiara Poggi, nell'ultima udienza del 18 dicembre aveva detto: "Di affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: “Di certo non c'è nulla”La genetista Denise Albani commenta l'analisi del DNA nelle unghie di Chiara Poggi, nel contesto dell'indagine sull'omicidio di Garlasco.

Leggi anche: Garlasco, l’ex Ris Spitaleri: “Il dato sulle unghie di Chiara Poggi non può essere usato contro Sempio”

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: Di certo non c'è nullaDi affidabile e certo, purtroppo, in questo profilo non c'è nulla. Lo sostiene Denise Albani, la genetista incaricata dell'incidente probatorio su Andrea Sempio, indagato per il delitto in concorso ... milanotoday.it

