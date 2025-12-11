Avremo due relazioni | svelata la strategia di Andrea Sempio per difendersi dal DNA sulle unghie di Chiara Poggi

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio prepara la sua difesa in vista dell'udienza del 18 dicembre, durante la quale verranno presentati i risultati dell’incidente probatorio sulla presenza di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Gli avvocati e i consulenti si sono riuniti a Roma per affinare le strategie e presentare due relazioni chiave che potrebbero influenzare l’esito del processo.

