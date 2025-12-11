Avremo due relazioni | svelata la strategia di Andrea Sempio per difendersi dal DNA sulle unghie di Chiara Poggi

Andrea Sempio prepara la sua difesa in vista dell'udienza del 18 dicembre, durante la quale verranno presentati i risultati dell’incidente probatorio sulla presenza di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Gli avvocati e i consulenti si sono riuniti a Roma per affinare le strategie e presentare due relazioni chiave che potrebbero influenzare l’esito del processo.

