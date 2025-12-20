Stasi sorrideva… Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio scatena il caos | cosa ha detto Angela Taccia

Recenti dichiarazioni di Angela Taccia hanno suscitato grande attenzione, portando alla diffusione di immagini sui social che hanno alimentato un acceso dibattito pubblico. La vicenda riguarda l’avvocato di Andrea Sempio, Garlasco, e le sue parole hanno generato effetti inattesi nel contesto mediatico e giudiziario. “Stasi sorrideva…”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio scatena il caos: cosa ha detto Angela Taccia.

Le immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, accendendo un dibattito che va ben oltre la semplice cronaca giudiziaria. Andrea Sempio, indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco la mattina del 13 agosto del 2007, è stato ripreso sorridente seduto al tavolo di un ristorante insieme all’intero pool che lo assiste nell’inchiesta. La cena si è svolta la sera successiva all’incidente probatorio tenutosi a Pavia sulla perizia di Denise Albani, un passaggio delicato e molto atteso nel nuovo filone investigativo. A rendere pubbliche le immagini è stato lo stesso avvocato Liborio Cataliotti, che ha deciso di condividere il momento attraverso una storia sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: “Andrea Sempio…”. Garlasco, l’annuncio ufficiale dell’avvocato Taccia: cosa cambia ora Leggi anche: Garlasco, Angela Taccia rompe il silenzio sull’avvocato Lovati: “Cosa faceva…” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Garlasco, le accuse in tv "Stasi donnaiolo". E De Rensis sbotta - " andata in onda ieri, mercoledì 5 novembre, Federica Sciarelli ha dedicato uno spazio anche al tema del delitto di Garlasco: ospite in studio Antonio De Rensis, uno ... ilgiornale.it Delitto di Garlasco, De Rensis: “Chi ha dato la consulenza Linarello a Sulas?”/ E su Muschitta… - A Storie Italiane il delitto di Garlasco con le parole dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, ma anche di Armando Palmegiani Si parla del giallo di Garlasco stamane a Storie Italiane e in ... ilsussidiario.net Garlasco, parla Sempio: “Nessuna ossessione per Stasi” - L’indagato dice no e mette un punto su una delle tante speculazioni che sono circolate a partire da marzo 2025, da quando ... ilgiornale.it "Anche Stasi sorrideva, eppure è condannato per l'omicidio della sua fidanzata." Esternazione assolutamente fuori luogo. L'arroganza dell'avvocato Taccia nel nominare Alberto Stasi è sempre molto eloquente, quasi quanto quel suo sorrisetto ironico. #Garlas x.com A Quarto Grado il solito Carmelo Abbate ne ha per tutti su Garlasco: "È escluso che sia Alberto Stasi, e si poteva dire nel 2014. Si individua una compatibilità con l'Y di Sempio, che non basta da sola, vedremo insieme agli altri elementi se diventerà un macign - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.