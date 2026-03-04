Gara nazionale | sul Candigliano vince Città di Castello Canoa per talenti

Ad Acqualagna nel fiume Candigliano si è svolta la prima Gara Nazionale dell'anno dedicata alla canoa (discesa), con le prove di classica e sprint. Ad aprire la giornata è stata la discesa classica, al via 82 atleti per un totale di 79 equipaggi, in rappresentanza di 14 società, fra cui il Canoa Club Città di Castello, provenienti da varie regioni. Nel pomeriggio gara Sprint con 156 atleti e 146 equipaggi, su un tracciato di 600 metri. L'appuntamento è stato organizzato dal Club Pro Metauro, presente il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi. Per il canoa Club Città di Castello (foto) è stata una giornata di successi. Nella Gara classica discesa, oro per l'atleta Leonardo Pierangeli in C1 ragazzi, oro per l'equipaggio PierangeliPellegrini in C2 ragazzi, bronzo per Josè Mercati K1 cadetti, Bronzo Federico Pellegrini K1 ragazzi.