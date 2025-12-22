Babbo Natale in canoa sul Tevere Torna la magia a Città di Castello
Babbo Natale in canoa sul Tevere. Si rinnova a Città di Castello un evento unico nel suo genere in Italia, il primo, che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti il pomeriggio del 25 dicembre. Saranno oltre 25 gli atleti e dirigenti del Canoa club Città di Castello (leggendaria società fondata nel 1969), vestiti di rosso con la giacca e i pantaloni di Babbo Natale e la immancabile barba bianca, che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere per giungere presso la sede nautica del canoa, il circolo “Giancarlo Gildoni” dove alle ore 17 è previsto l’approdo nelle vicinanze del presepe pensile con distribuzione di doni e dolci sorprese per la gioia dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
