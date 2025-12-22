Babbo Natale in canoa sul Tevere. Si rinnova a Città di Castello un evento unico nel suo genere in Italia, il primo, che, da oltre 45 anni, torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti il pomeriggio del 25 dicembre. Saranno oltre 25 gli atleti e dirigenti del Canoa club Città di Castello (leggendaria società fondata nel 1969), vestiti di rosso con la giacca e i pantaloni di Babbo Natale e la immancabile barba bianca, che, guidati dalle luce delle torce, sbucheranno dalle tenebre del fiume e solcheranno le acque per circa 800 metri a nord del ponte sul Tevere per giungere presso la sede nautica del canoa, il circolo “Giancarlo Gildoni” dove alle ore 17 è previsto l’approdo nelle vicinanze del presepe pensile con distribuzione di doni e dolci sorprese per la gioia dei bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Babbo Natale in canoa sul Tevere. Torna la magia a Città di Castello

Leggi anche: Città di Castello, la tradizione si rinnova: Babbo Natale in canoa lungo il Tevere

Leggi anche: All’ex Casello idraulico torna la magia di Babbo Natale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Babbo Natale in canoa sul Tevere, torna la manifestazione a città di Castello; Babbo Natale in canoa sul Tevere. Torna la magia a Città di Castello; Babbo Natale arriva a Città di Castello in canoa sul Tevere; Città di Castello, la tradizione si rinnova: Babbo Natale in canoa lungo il Tevere.

Babbo Natale in canoa sul Tevere. Torna la magia a Città di Castello - Il presidente del Canoa Club Nicola Landi: "Giornata attesa tutto l’anno" ... lanazione.it