Città di Castello la tradizione si rinnova | Babbo Natale in canoa lungo il Tevere

21 dic 2025

Babbo Natale in canoa sul Tevere. Si rinnova a Città di Castello un evento unico nel suo genere in Italia, che da oltre 45 anni torna puntuale per la gioia di bambini, famiglie e turisti il pomeriggio del 25 dicembre. Un mix di storia, sport, tradizione, passione e tanta solidarietà lo rendono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

