Uffizi ‘rinasce’ dopo 8 anni di lavori lo Scalone lorenese

Dopo otto anni di interventi di restauro, gli Uffizi hanno riaperto lo Scalone lorenese, uno degli ingressi principali alla galleria. La riqualificazione ha riguardato il restauro delle strutture e delle decorazioni originali, permettendo ai visitatori di accedere nuovamente all’interno dell’importante percorso espositivo. La riapertura segna la fine di un lungo intervento di recupero e conservazione.

Dopo otto anni di lavori riapre agli Uffizi lo Scalone lorenese, storico ingresso al percorso espositivo della galleria.