Le nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026 | tra i titoli Gucci – Fine dei giochi con Miriam Leone Francesco Scianna e Matilda Lutz

Sky annuncia le nuove serie tv in arrivo nel 2026, tra cui “Gucci – Fine dei giochi” con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz. La programmazione si arricchisce di titoli originali che vedremo sui canali Sky e sulla piattaforma NOW nei prossimi mesi.

Sky presenta la nuova stagione delle serie tv che vedremo in onda nei prossimi mesi. Anticipati anche i nuovi progetti Sky Original. Tanti i titoli presentati in anteprima durante lo showcase che ha avuto luogo nella sede milanese del gruppo e che vedremo in onda appunto su Sky e Now. Nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026. All’incontro con la stampa sono intervenuti tra gli altri:  Giuseppe De Bellis,  Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia;  Cécile Frot Coutaz,  CEO Sky Studio;  Nils Hartmann,  Executive Vice President Sky Studios Italia e  Margherita Amedei,  Cinema and Series Director Sky Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

