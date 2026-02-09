Le nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026 | tra i titoli Gucci – Fine dei giochi con Miriam Leone Francesco Scianna e Matilda Lutz

Sky annuncia le nuove serie tv in arrivo nel 2026, tra cui “Gucci – Fine dei giochi” con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz. La programmazione si arricchisce di titoli originali che vedremo sui canali Sky e sulla piattaforma NOW nei prossimi mesi.

Sky presenta la nuova stagione delle serie tv che vedremo in onda nei prossimi mesi. Anticipati anche i nuovi progetti Sky Original. Tanti i titoli presentati in anteprima durante lo showcase che ha avuto luogo nella sede milanese del gruppo e che vedremo in onda appunto su Sky e Now. Nuove Serie Tv su SKY e NOW 2026. All’incontro con la stampa sono intervenuti tra gli altri: Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia; Cécile Frot Coutaz, CEO Sky Studio; Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios Italia e Margherita Amedei, Cinema and Series Director Sky Italia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sky amplia il suo catalogo con nuove serie.

Sky rafforza il suo catalogo con nuove serie e ritorni attesi.

