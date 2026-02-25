Inter fuori dalla Champions League | ecco quando si giocherà il derby contro il Milan

L'Inter di Cristian Chivu è uscita dalla Champions League dopo aver perso complessivamente 2-5 contro i norvegesi del BodøGlimt nei playoff. La sconfitta ha eliminato i nerazzurri dalla competizione già a febbraio. Ora, i tifosi aspettano con interesse il derby contro il Milan, che si giocherà in una data ancora da confermare ufficialmente, ma già prevista nel calendario delle sfide di questa stagione.

L'Inter di Cristian Chivu saluta - in malo modo - la Champions League 2025-2026. Dopo la sconfitta, 1-3, maturata nella partita di andata dei playoff in Norvegia, infatti, i nerazzurri perdono nuovamente, 1-2, anche a 'San Siro' contro un super BodøGlimt, guidato in campo dall'ex milanista Jens Petter Hauge, in rete in entrambe le partite. Con l'eliminazione dell'Inter dalla Champions, ora, si ha la data - seppur ufficiosa - per la disputa del derby di Milano contro il Milan, big match della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Se l'Inter fosse andata avanti nella competizione, il derby avrebbe potuto avere luogo sabato 7 marzo alle ore 18:00 (un'ipotesi concreta se i nerazzurri avessero giocato martedì 10 marzo il match di andata degli ottavi di Champions). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

