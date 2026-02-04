Cooperative in crescita nell’Agrigentino Pistone | I giovani investono in agroalimentare turismo e innovazione sociale

La cooperazione cresce nell’Agrigentino. I giovani investono in agroalimentare, turismo e innovazione sociale. Le cooperative si rafforzano e diventano un punto di partenza per chi vuole restare e lavorare sul territorio. Pistone sottolinea che questa strada permette a molti giovani di trovare opportunità concrete senza dover partire.

Il coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale: "Chiediamo meno burocrazia e più dialogo, tempi certi nei pagamenti, bandi chiari e l'utilizzo degli strumenti di coprogettazione previsti dalla legge" La cooperazione nell'Agrigentino si conferma un motore di sviluppo sociale ed economico, capace di offrire ai giovani strumenti concreti per restare e investire nella propria terra. Domenico Pistone, coordinatore di Legacoop Sicilia Occidentale, racconta ad AgrigentoNotizie di progetti come Coopstartup che stanno favorendo la nascita di nuove imprese cooperative nei settori dell'agroalimentare di qualità, del turismo sostenibile, dei servizi culturali e dell'innovazione sociale.

