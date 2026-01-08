Corvino pesca ancora in Belgio | si stringono in tempi per Gandelman del Gent

Il Lecce prosegue le trattative per rinforzare il centrocampo, con l’obiettivo di definire l’ingaggio di Omri Gandelman, centrocampista israeliano del Gent. Il club pugliese lavora per finalizzare l’accordo in tempi rapidi, seguendo da vicino l’evolversi della situazione. La trattativa, avviata da tempo, potrebbe portare a una nuova acquisizione nel reparto mediano della squadra, contribuendo a rafforzare l’organico in vista delle prossime sfide di campionato.

LECCE – Sembra essere a buon punto per il Lecce il tesseramento di un nuovo centrocampista: sul taccuino di Pantaleo Corvino, infatti, sarebbe finito da un po’ di tempo il nome del 25enne Omri Gandelman.Gioca nel Gent dalla stagione 2023-2024 e in quella in corso ha collezionato 18 presenze e 7. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

