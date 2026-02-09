La collaborazione tra JAC Group e Brembo segna un passo deciso verso il futuro della mobilità. Le due aziende puntano a sviluppare soluzioni innovative, integrando componenti critici e software avanzato per l’auto del domani. La partnership mira a rispondere alle nuove sfide del settore automotive, sempre più orientato all’elettrico e all’intelligenza artificiale.

Il settore automotive sta entrando in una fase in cui l’innovazione non passa più soltanto da piattaforme e motorizzazioni, ma dall’integrazione stretta tra componenti critici e intelligenza software. In questo contesto, le alleanze tecnologiche diventano decisive per accelerare lo sviluppo e trasformare in prodotto le nuove funzioni richieste dal mercato: sicurezza evoluta, controllo digitale, prestazioni gestite dal software. È su questa traiettoria che JAC Group e Brembo rafforzano la loro collaborazione con un accordo di cooperazione strategica, firmato il 5 febbraio e annunciato il 9 febbraio 2026, per promuovere l’innovazione sulle piattaforme dei veicoli del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - JAC Group e Brembo stringono un’alleanza strategica per la mobilità del futuro

Brembo e Jac Group hanno annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione.

Renault Group e Ford annunciano una partnership strategica per rafforzare la loro presenza nel settore dell'elettrico in Europa.

