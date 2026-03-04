Futuro Calhanoglu le possibili strategie di mercato della società nerazzurra | il turco ai saluti?
Il futuro di Calhanoglu rimane al centro delle discussioni tra i dirigenti dell’Inter, mentre la società valuta attentamente il ruolo del centrocampista turco nel progetto tecnico. La possibilità di una partenza è stata menzionata, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. La società nerazzurra sta considerando diverse strategie di mercato per il centrocampista, che resta un elemento chiave della rosa.
Inter News 24 Futuro Calhanoglu, il centrocampista resta al centro delle dinamiche dei nerazzurri, con la società che valuta l'importanza del regista di Chivu. L'equilibrio della mediana meneghina ruota attorno alla figura di Hakan Calhanoglu, raffinato metronomo della nazionale turca e specialista indiscusso dei calci piazzati. Secondo le recenti analisi di Sky Sport, l'apporto del numero 20 rimane un pilastro fondamentale per la squadra di viale della Liberazione. Nonostante una stagione condizionata da alcuni stop fisici che lo hanno costretto a saltare sette partite, il suo impatto realizzativo è impressionante: con otto centri all'attivo, si conferma il secondo miglior marcatore della rosa, posizionandosi subito dietro l'insostituibile capitano argentino Lautaro Martinez.
