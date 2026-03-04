Futuro Calhanoglu le possibili strategie di mercato della società nerazzurra | il turco ai saluti?

Il futuro di Calhanoglu rimane al centro delle discussioni tra i dirigenti dell’Inter, mentre la società valuta attentamente il ruolo del centrocampista turco nel progetto tecnico. La possibilità di una partenza è stata menzionata, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali. La società nerazzurra sta considerando diverse strategie di mercato per il centrocampista, che resta un elemento chiave della rosa.