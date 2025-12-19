Mercato Juve | non solo il nuovo centrocampista ora Comolli valuta quel colpo a sorpresa a gennaio! Le novità e le possibili strategie della dirigenza

Mercato Juve, Comolli valuta anche un nuovo colpo in attacco a gennaio: le mosse per sostituire Vlahovic e anticipare il futuro senza il serbo. Le strategie del  mercato Juve  potrebbero subire una brusca e significativa accelerazione già nelle prossime settimane, ribaltando le previsioni che vedevano il club immobile fino all’estate. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dall’edizione odierna di  Tuttosport, l’amministratore delegato  Damien Comolli  ha avviato una fase di profonda riflessione per capire se esistano i margini economici e tecnici per chiudere un colpo importante in attacco già nella finestra di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

