Calhanoglu Inter il futuro del turco è tutt’altro che certo Tante voci di mercato e un futuro tutto da chiarire
Inter News 24 Calhanoglu Inter resta un tema caldo in casa nerazzurra: corteggiamento del Galatasaray, il mercato resta una variabile. Il futuro di Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e perno del centrocampo nerazzurro, continua a essere oggetto di riflessione in casa Inter. La domanda è lecita: cosa farà Calha nei prossimi mesi? L’estate scorsa il numero 20 aveva mosso mari e monti per tornare in patria, spinto dal forte richiamo del Galatasaray, club per cui tifa fin da bambino. Una volontà chiara, manifestata anche attraverso il suo entourage, che aveva acceso il dibattito sul suo futuro a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Futuro Calhanoglu, dentro o fuori in 6 mesi. E l’Inter riporta a casa Stankovic; Inter, torna il caso mercato: Calhanoglu, dentro o fuori. C'è il sostituto; TS - Calhanoglu-Inter, rinnovo o cessione: due club pronti all'assalto. Marotta e Ausilio hanno già pronto l'erede; Inter, Galatasaray su Calhanoglu! In Turchia: “Ecco quanto costa. Hakan ha già…”.
Tegola Inter, con Calhanoglu finisce qui: saluta già a gennaio - Dopo la sconfitta in Supercoppa, arriva un'altra batosta per l'Inter: si avvicina l'addio di Calhanoglu, a gennaio potrebbe partire ... sportface.it
L’Inter e Calhanoglu si preparano all'addio: dal contratto al boom di Stankovic, le 4 ragioni della possibile separazione - La scadenza di contratto nel 2027, gli infortuni, la corte dei club di Istanbul e i progressi di Stankovic al Bruges potrebbero spingere l'Inter a salutare Calhanoglu al termine della stagione ... sport.virgilio.it
Calciomercato Inter, futuro deciso per Calhanoglu? Quella squadra ritorna a farsi avanti! - La situazione attuale Il nome di Hakan Calhanoglu è tornato prepotentemente al centro delle discussioni legate al calciomercat ... calcionews24.com
GdS - L’Inter recupera Calhanoglu, ma nella gara di Bergamo contro l’Atalanta il centrocampista turco facebook
GdS - Atalanta-Inter, torna Sommer in porta. Da Diouf a Calhanoglu: la probabile formazione x.com
