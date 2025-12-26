Calhanoglu Inter il futuro del turco è tutt’altro che certo Tante voci di mercato e un futuro tutto da chiarire

Inter News 24 Calhanoglu Inter resta un tema caldo in casa nerazzurra: corteggiamento del Galatasaray, il mercato resta una variabile. Il futuro di Hakan Calhanoglu, regista turco classe 1994 e perno del centrocampo nerazzurro, continua a essere oggetto di riflessione in casa Inter. La domanda è lecita: cosa farà Calha nei prossimi mesi? L’estate scorsa il numero 20 aveva mosso mari e monti per tornare in patria, spinto dal forte richiamo del Galatasaray, club per cui tifa fin da bambino. Una volontà chiara, manifestata anche attraverso il suo entourage, che aveva acceso il dibattito sul suo futuro a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

