Furto in pieno centro a Sala Consilina i ladri usano una scala per salire sul balcone

Ieri sera a Sala Consilina, in via Matteotti, due persone hanno utilizzato una scala per salire sul balcone di una casa nel centro cittadino. Dopo aver superato la finestra, i ladri hanno rubato gioielli e denaro contante, lasciando la scena prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando eventuali testimoni.

Furto pieno centro, ieri sera, a Sala Consilina. In via Matteotti, una delle strade principali del centro cittadino, i ladri hanno portato via da una casa alcuni gioielli e del denaro in contante. Secondo quanto ricostruito finora, i malviventi hanno usato una scala per poter accedere all'abitazione tramite un balcone. Il sospetto è che si tratti di qualcuno del posto sia per la capacità di entrare in casa in pieno centro senza farsi vedere, sia per il fatto che, purtroppo, la famiglia in questione proprio ieri aveva subito un grave lutto in famiglia. I ladri, con molta probabilità, sapevano che la famiglia non sarebbe stata presente in casa al momento dell'effrazione e che, una volta all'interno dell'abitazione, avrebbero potuto agire indisturbati.