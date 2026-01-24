Furto nell' agenzia di viaggi poi gli acquisti con le carte rubate | i due ladri bloccati in pieno centro

Nelle prime ore del mattino, un furto ha interessato un'agenzia di viaggi nel centro città. I ladri, dopo aver sottratto beni e dati, hanno utilizzato le carte di credito rubate per effettuare acquisti. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al loro rapido blocco, garantendo la sicurezza dei clienti e delle persone coinvolte.

Tutto è accaduto tra via Armellini e viale XVIII dicembre, a Latina. L'intervento dei carabinieri ha messo fine alla fuga dei ladri Il furto alle prime ore del mattino in un'agenzia di viaggi, poi gli acquisti con le carte di credito appena rubate. I ladri sono stati rintracciati dai carabinieri. Tutto è accaduto questa mattina a Latina, a pochi passi dal centro. Due uomini hanno sfondato la vetrina di un'agenzia di via Armellini e poche ore dopo, con i bancomat portati via, si sono recati in alcuni negozi dello stesso quartiere per fare acquisti. La notifica ricevuta dai titolari dell'attività ha però fatto scattare immediatamente le ricerche.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Maxi-furto da 245mila euro in una profumeria di Torino Centro e acquisti con carte clonate, ladro ai domiciliariA gennaio 2026, la polizia di Torino ha arrestato e posto ai domiciliari un 25enne romeno, sospettato di aver compiuto un maxi-furto da 245 mila euro in una profumeria del centro e di aver effettuato acquisti con carte clonate.

Furto con strappo in pieno centro: la Polizia arresta un uomo grazie all’intervento di due giovani camerieriUn furto con strappo è stato sventato ieri sera in Piazza Grande ad Arezzo, grazie all’intervento tempestivo di due giovani camerieri e all’intervento rapido della Polizia di Stato.

Agenzia Entrate: Fare attenzione. In corso campagna di phishing mirata al furto di credenziali SPIDÈ stata individuata una nuova campagna di phishing che sfruttando il logo dell’Agenzia delle Entrate, tenta di acquisire le credenziali di accesso delle identità digitali SPID degli utenti. La campagn ... rietinvetrina.it

