Furto di cavi elettici al ' Ricciardelli' di San Severo | pozzetti distrutti e svuotati

Nel campo sportivo ‘Ricciardelli’ di San Severo sono stati rubati diversi cavi elettrici, con pozzetti distrutti e svuotati. Gli episodi si ripetono frequentemente, lasciando il sito in condizioni di disagio e necessità di interventi di riparazione. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questi furti che compromettono la funzionalità dell’impianto.

Ennesimo furto al campo sportivo. L'impianto era già al buio da giorni per un malfunzionamento Non c'è pace per il campo sportivo 'Ricciardelli' di San Severo. I furti di cavi sono ormai la routine. Nella notte tra il 3 e il 4 marzo ignoti si sono intrufolati nell'impianto, hanno forzato i chiusini dei pozzetti in cemento e hanno strappato via i fili elettrici. Stamattina, all'apertura dei cancelli, l'amara sorpresa: botole divelte e chiusini fatti a pezzi, pozzetti elettrici vuoti e cabina di derivazione distrutta. Solita scena, già vista solo poco tempo fa. A giugno del 2025, un furto della stessa portata aveva messo fuori uso l'impianto elettrico.

