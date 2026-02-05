Scuole nel mirino | furto al liceo scientifico Banzi Bazoli svuotati i distributori

Sono stati rubati i distributori automatici al liceo scientifico “Banzi Bazoli” di Lecce. La scuola si è ritrovata senza snack e bevande, mentre i ladri sono entrati di notte senza lasciare tracce evidenti. La polizia sta indagando, ma ancora nessuna traccia dei responsabili. È l’ultimo episodio di una serie di furti che sta preoccupando studenti e insegnanti nel capoluogo salentino.

LECCE – Non si ferma l’ondata di microcriminalità che sta colpendo gli istituti scolastici del capoluogo salentino. Nella notte appena trascorsa, ignoti si sono introdotti all’interno del liceo scientifico “Banzi Bazoli” di piazza Palio, mettendo a segno un furto mirato ai danni dei distributori.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Liceo Banzi Bazoli Nuovo furto al liceo Michelangiolo: spariti computer e contanti dai distributori A Firenze, il liceo Michelangiolo è stato teatro di un nuovo furto, che ha portato alla sparizione di computer e denaro dai distributori automatici. Raid e furti nelle scuole, cresce l'allarme: nella notte colpito il liceo Banzi di Lecce Nella notte, alcuni sconosciuti sono penetrati nel liceo scientifico Banzi di Lecce. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Lecce Liceo Banzi Bazoli Argomenti discussi: Scuole nel mirino in Ciociaria: furto di computer a Strangolagalli, colpo fallito a Monte San Giovanni Campano; Furti in serie ad Agrigento: dopo scuole e palestra, nel mirino anche il cimitero; Ladri alla scuola materna: rubate siringhe e farmaci per i bambini; La coppia di giovani ladri che spacca i finestrini e ruba nelle auto. Un altro asilo nel mirino dei ladri: raid nella zona di corso CalatafimiPALERMO – Ladri in azione in una scuola per l’infanzia nella zona di corso Calatafimi a Palermo. Nel mirino è finito l’asilo Titti School 2 che si trova in via Giuseppe Arcoleo. livesicilia.it Furto al Liceo Banzi, scuole nel mirino a LecceNella notte ignoti hanno messo a segno un colpo all’interno del Liceo Scientifico Banzi di piazza Palio, a Lecce. Dopo essersi introdotti nell’istituto, i malviventi hanno manomesso i distributori a ... trnews.it Liceo Scientifico "Giulietta Banzi Bazoli" - Lecce facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.