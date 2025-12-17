A San Severo una serata di poesia tutta al femminile
Giovedì 18 dicembre, San Severo ospiterà una serata dedicata alla poesia al femminile della Daunia, un evento che valorizza la creatività e le voci femminili della regione. Un'occasione per immergersi in suggestivi versi e scoprire il talento delle poetesse locali, celebrando la ricchezza culturale del territorio.
San Severo si prepara ad accogliere giovedì 18 dicembre una serata dedicata alla poesia al femminile della Daunia. Nello Spazio Off, incastonato nella suggestiva cornice di piazza San Francesco, il ‘Rhymers’ Club – Presidio del Libro’ di Monte Sant’Angelo e San Severo, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
