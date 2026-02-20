Monghidoro furto ai pompieri | rubato divaricatore e attrezzature

Un furto alla caserma dei vigili del fuoco di Monghidoro ha causato danni per oltre diecimila euro. Durante la notte, alcuni ladri sono entrati nel luogo in provincia di Bologna e hanno portato via un divaricatore e diverse attrezzature utili per i soccorsi. I malviventi hanno forzato una porta per entrare e si sono allontanati con il bottino senza essere ancora identificati. La comunità si ritrova ora senza strumenti fondamentali per interventi di emergenza, mentre le indagini proseguono per trovare i responsabili.

Monghidoro, furto nella caserma dei vigili del fuoco: un colpo ai soccorsi e alla comunità. Un raid notturno ha colpito la caserma dei vigili del fuoco volontari di Monghidoro, in provincia di Bologna, causando un danno stimato di oltre diecimila euro. L’irruzione, avvenuta tra il 19 e il 20 febbraio 2026, ha i malviventi sottrarre attrezzature essenziali per le operazioni di soccorso, mettendo a rischio la capacità di intervento del distaccamento e suscitando profonda preoccupazione nella comunità locale. I volontari hanno scoperto il furto al loro rientro da un servizio urgente, trovando la struttura saccheggiata e compromessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Strumento salvavita dei pompieri usato per rubare: divaricatore recupero e restituitoUn divaricatore idraulico a batteria, strumento essenziale per i pompieri, è stato recuperato dalla polizia di Stato a Reggio Emilia e restituito ai vigili del fuoco di Ravenna, dopo essere stato rubato nell’agosto 2025 all’interno della caserma di Lugo.

