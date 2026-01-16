Aumento delle compravendite immobiliari in Abruzzo | Chieti tra le città più vivaci

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, l’Italia ha registrato un incremento del 9,1% nelle compravendite immobiliari rispetto all’anno precedente. Tra le città più attive, Chieti si distingue per la sua vivacità nel mercato immobiliare, confermando l’interesse crescente verso il settore in Abruzzo. Questa dinamica riflette un momento di rinnovato dinamismo nel mercato immobiliare nazionale e regionale.

Nei primi 9 mesi del 2025 in Italia è stato registrato un aumento delle compravendite immobiliari, segnando un +9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’Abruzzo ha registrato un aumento delle compravendite del +7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un dato che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Dove si compra casa in Italia, Verona leader delle compravendite immobiliari

Leggi anche: Export, Abruzzo tra le regioni più dinamiche d’Italia: ma Chieti perde terreno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Immobiliare, compravendite giù del 10% ma è boom per monolocali e uso investimento. Premiata la classe energetica - E chi compra per ricavare un reddito preferisce edifici maggiormente efficienti dal punto di vista ... repubblica.it

L’aumento dei tassi fa calare le compravendite immobiliari: nel primo trimestre -11% anno su anno. I mutui crollano del 31% - Nel primo trimestre 2023, complice l’aumento dei tassi di interesse che rende sempre meno convenienti i mutui, in Italia sono calate ancora le compravendite immobiliari. ilfattoquotidiano.it

Tassi in calo, compravendite in aumento: perché oggi conviene acquistare casa - Il mercato immobiliare italiano sta attraversando una fase di crescita moderata ma costante, con segnali positivi destinati a consolidarsi nel breve- mutuionline.it

Compravendite casa vacanze Stranieri in aumento nell’acquisto della casa vacanza. L’analisi dell’Ufficio Studi #GruppoTecnocasa shorturl.at/UPLtd x.com

Nel terzo trimestre del 2025, il mercato immobiliare residenziale di Milano ha registrato un forte aumento delle compravendite di abitazioni, con un rialzo marcato dell'+11,8% rispetto all'anno precedente. La città ha anche mostrato la percentuale più alta in Itali - facebook.com facebook