Export Abruzzo tra le regioni più dinamiche d’Italia | ma Chieti perde terreno
L’Abruzzo si distingue come una delle regioni italiane più attive nel settore dell’export nel primo semestre del 2025. In particolare, la provincia di Chieti mostra segnali di rallentamento rispetto alle dinamiche positive registrate in altri territori della regione. Questa tendenza riflette le variazioni del contesto economico e commerciale, evidenziando l’importanza di monitorare costantemente le evoluzioni del settore.
L’Abruzzo si conferma tra le regioni italiane con la performance più brillante in fatto di export nei primi nove mesi del 2025. Secondo i dati elaborati dal Cresa – Centro Studi dell’Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia – le vendite estere abruzzesi hanno superato i 7,8 miliardi di euro, con un incremento del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, più del doppio della media nazionale (+4%). A trainare la crescita è soprattutto L’Aquila, che registra un balzo del +51% grazie all’esplosione dell’export farmaceutico verso gli Stati Uniti. Ottimo anche il dato di Teramo (+1%), mentre calano le esportazioni da Chieti (-2%) e Pescara (-6%), zavorrate rispettivamente dal rallentamento dei mezzi di trasporto verso l’Unione Europea e dal calo del made in Italy nei mercati europei non Ue. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
