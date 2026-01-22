Blitz dei carabinieri sgominata associazione dedita al traffico di droga | nove arresti
Nove persone sono state arrestate dai carabinieri di Macerata e delle province limitrofe nell’ambito dell’operazione
Nove arresti eseguiti dai carabinieri del comando provinciale di Macerata, coadiuvati da militari di Ancona, Fermo e Cosenza, dal nucleo cinofili di Pesaro e dal quinto nucleo elicotteri di Pescara nell’ambito dell'operazione "Potentia" - dal nome antico di Potenza Picena - scattata nelle prime.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Blitz dei carabinieri, otto ordinanze di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di droga - VIDEO
Leggi anche: Blitz dei carabinieri e due arresti: droga e 1.300 euro in contanti
Argomenti discussi: Auto rubate e smontate in poche ore, maxi blitz ad Arghillà: sgominata la rete dei cavalli di ritorno; Blitz contro il traffico di droga a Macerata: scoperto gruppo criminale; Maxi blitz ad Arghillà: sgominata banda di auto rubate, scattate 17 misure cautelari; Furti in abitazione e truffe agli anziani: 38 arresti, blitz anche nel salernitano.
Blitz tra alimenti scaduti, operazione dei Carabinieri a FrosinoneTre tonnellate di alimenti, dalla pizza alla pasta alle uova al lievito madre, con le date di scadenza passate anche da molto tempo. E' quello che è stato sequestrato dai Carabinieri del Nas di Latina ... rainews.it
Maxi blitz ad Arghillà: sgominata banda di auto rubate, scattate 17 misure cautelariLa corposa attività investigativa - avviata nell’ottobre del 2024 e conclusa nell’aprile del 2025 – è stata condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria anche con il ... reggiotv.it
Cronaca. Bologna, lavoro nero e sicurezza: blitz dei Carabinieri, cinque attività sospese e maxi multe facebook
Blitz antidroga a Ottaviano, dove i carabinieri della stazione locale, affiancati dai militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno fatto scattare una perquisizione all’interno dell’abitazione di un 43enne già noto alle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con l’a x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.