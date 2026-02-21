Lasciatemi morire in pace l' evento con i medici del Monaldi annullato dopo le polemiche

“Lasciatemi morire in pace” è il titolo di un evento con i medici del Monaldi che è stato cancellato, dopo le proteste sui social. La decisione arriva in seguito a discussioni accese online, dove molti utenti hanno criticato l’iniziativa. La polemica si è diffusa rapidamente, portando alla sospensione dell’appuntamento. La questione ha acceso un dibattito acceso tra chi difendeva la libertà di espressione e chi si opponeva all’evento. La cancellazione è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

Come sempre più spesso accade, la polemica è scattata sui social e a poco a poco è montata fino a diventare un'onda di indignazione. Il libro costituisce "Un vademecum che mette a disposizione gli strumenti etici, medici e giuridici per affrontare il fine vita con maggiore consapevolezza e serenità". La presentazione avrebbe dovuto avvenire stamane al teatro Diana. Sulla pagina Web del teatro vomerese si legge "Un approfondimento sul fine vita che esplora il processo del morire con un del approccio etico, medico e giuridico. Dalla pianificazione delle cure al testamento biologico, dall'accanimento terapeutico all'eutanasia, una guida per affrontare il tema con consapevolezza e dignità".