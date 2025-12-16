Il falso pedone investito di Torino ci è ricascato per l' ennesima volta | ennesima truffa a un automobilista ma viene colto sul fatto e arrestato

Un uomo di Torino, già noto per aver tentato più volte di truffare gli automobilisti fingendo di essere stato investito, è stato arrestato durante il suo ennesimo tentativo. Questa volta, la polizia locale ha sorpreso il truffatore sul fatto, impedendo che la truffa andasse a buon fine e assicurandolo alla giustizia.

Ci è cascato per l'ennesima volta ma gli è andata male poiché al suo ennesimo tentativo di truffa con il metodo del falso pedone investito ha assistito una pattuglia della polizia locale. Così per un giostraio italiano 60enne residente a Torino, si sono aperte, ancora una volta dopo quanto. Torinotoday.it Truffa del falso investimento, a Verona nuovo caso Scorrendo la pagina è possibile consultare articoli e approfondimenti collegati. “Mi hai investito”, ma è una truffa: preso - Ma nella realtà è un “attore” che tramite faccia tosta, pantaloni strappati e finte ferite sanguinanti riesce a convincere decine di automobili ... torino.repubblica.it

Arrestato il truffatore che faceva finta di essere investito: è accusato di 36 colpi - Sangue finto e pantaloni strappati, fingeva di essere stato colpito dalle auto e chiedeva dai 50 ai 250 euro per chiudere l’incidente senza passare ... torino.repubblica.it

