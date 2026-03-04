Funerali Domenico Caliendo Sal Da Vinci rinvia la festa della vittoria a Sanremo | Il bimbo prima di tutto

Durante i funerali di Domenico Caliendo, il cantante Sal Da Vinci ha annunciato il rinvio della festa della vittoria a Sanremo, sottolineando che

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per Sempre Sì”, ha rinviato la festa, che era in programma a Napoli mercoledì 4 marzo, per celebrare il trionfo nella kermesse musicale dopo 50 anni di carriera. La scelta del cantante è arrivata in rispetto dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, che si sono tenuti nello stesso giorno a Nola, nella provincia del capoluogo partenopeo. “Il bimbo prima di tutto”, avrebbe commentato l’artista per spiegare il suo gesto. La scelta di Sal Da Vinci Ad anticipare la decisione di Sal Da Vinci è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli con un post pubblicato su Facebook nella serata del 3 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sal Da Vinci rinvia festa per Domenico

