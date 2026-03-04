Sal Da Vinci annulla la festa oggi a Napoli è il giorno dei funerali di Domenico Caliendo | Il bimbo prima di tutto

Sal Da Vinci ha deciso di annullare la festa prevista oggi a Napoli, in segno di rispetto per i funerali di Domenico Caliendo. La cerimonia si svolge in una giornata caratterizzata dalla commozione, poiché il bambino è stato considerato come un figlio di tutti. Da Vinci ha dichiarato che il bambino viene prima di tutto. La giornata si divide tra il ricordo e la tristezza, mentre si celebra un traguardo importante per l'artista.

Da un lato la gioia per un traguardo raggiunto dopo 50 anni di carriera, dall'altro il dolore per la morte di un bambino che è diventato il figlio di tutti. Sal Da Vinci, il cantautore napoletano vincitore del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì", non ha avuto dubbi su quale fosse il sentimento a cui dare precedenza. Mercoledì 4 marzo aveva deciso di festeggiare il traguardo con la sua città, Napoli. Nello stesso giorno, dopo settimane di stand by, sono fissati i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a due anni e 4 mesi all'ospedale Monaldi per un trapianto di cuore sbagliato. L'ultimo saluto al bimbo è al duomo di Nola alle 15, officiati dal cardinale Mimmo Battaglia e alla presenza della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

“Spostiamo la nostra festa per la vittoria di Sanremo. I funerali del bimbo Domenico Caliendo prima di tutto”: così Sal Da VinciOggi, 4 marzo, è il giorno dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli...

