Funerali Domenico Caliendo la madre Patrizia canta Guerriero di Mengoni tra le lacrime all' uscita del feretro

Durante i funerali di Domenico Caliendo, la madre Patrizia ha cantato “Guerriero” di Marco Mengoni tra le lacrime, mentre il feretro usciva dalla chiesa. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di amici e conoscenti, che hanno assistito al momento emotivamente carico. Patrizia Caliendo ha intonato il brano davanti ai presenti, creando un’atmosfera di grande commozione.

Si sono celebrati al Duomo di Nola i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo “col cuore bruciato” morto qualche giorno fa all’ospedale Monaldi di Napoli, dopo il fallito trapianto dell’organo del 23 dicembre scorso. All’uscita del feretro, in piazza, si è levato un lungo applauso mentre in cielo sono stati fatti volare centinaia di palloncini bianchi. La folla ha intonato la canzone ‘Guerriero‘ di Marco Mengoni. A cantare il celebre brano è stata anche la madre del piccino defunto, Patrizia. Lei stessa aveva definito il figlio un “piccolo guerriero”, espressione che si è fatta anche tatuare su un polso. La madre Patrizia canta... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Funerali Domenico, il saluto al feretro sulle note di MengoniAll'uscita del feretro in piazza si è levato un lunghissimo applauso mentre un cielo sono stati fatti volare centinaia di palloncini bianchi.

Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime: abbraccio tra mamma Patrizia e la direttrice del Monaldi, attesa per MeloniLa città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato...

I funerali di Domenico Caliendo sulle note di «Guerriero». La mamma: «Non dimenticate mio figlio». Meloni alle esequie| VideoOggi è il giorno del dolore. Si terranno oggi pomeriggio alle 15, presso il Duomo di Nola, i funerali di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito. ilmattino.it

Domenico Caliendo, Meloni arriva al funerale al Duomo di Nola: i saluti e le strette di mano all'ingresso della chiesa VIDEOLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Duomo di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto qualche giorno fa all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo ... ilgazzettino.it

