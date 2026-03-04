Funerali Domenico Caliendo Don Patriciello al GdI | Il bambino è figlio di tutti chi ha commesso errori deve pagare - VIDEO

Prima dell'inizio dei funerali del bambino Domenico Caliendo, Don Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, è stato intervistato dal Giornale d'Italia. Durante l'intervista ha affermato che il bambino rappresenta un simbolo di tutti e ha sottolineato che chi ha commesso errori deve assumersi le proprie responsabilità.

Prima dell'inizio dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, Don Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, è stato intervistato dal Giornale d'Italia. Il parroco ha riferito che "chi ha commesso errori deve pagare"