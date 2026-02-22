La mamma del piccolo Domenico | Paghino e chiedano perdono Tutti sapevano ma nessuno parlava Nas di nuovo al Monaldi

Patrizia, madre di Domenico, denuncia che molti sapevano ma non hanno parlato, contribuendo alla sua morte. La causa risiede in un cuore danneggiato utilizzato durante il trapianto all’ospedale Monaldi. Ora, chiede che chi di dovere riconosca le proprie responsabilità e chieda perdono. La donna insiste sull’urgenza di fare chiarezza e di affrontare la verità. La sua richiesta si rivolge a chi ha avuto un ruolo in quella decisione.

«Chi ha sbagliato dovrà chiedere perdono a Domenico. E’ arrivato il momento della verità. Adesso, veramente, basta": a chiederlo è Patrizia, la mamma del piccolo Domenico morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli, in un’intervista a Repubblica. «Non attribuirò colpe finchè non conoscerò la verità. Ma qualcuno dovrà pagare», ha affermato Patrizia. Prima di essere operato, ha ricordato la donna, Domenico «era un bambino pieno di vita. Aveva davvero tanta voglia di vivere. Ho tanti ricordi, ma ora c'è un altro modo per ricordarlo». La famiglia intende infatti costituire una fondazione «per ricordare lui e aiutare altri bambini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

