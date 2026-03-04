funerali di domenico a nola anche il premier meloni

A Nola si svolgono i funerali di Domenico, con la cattedrale piena di persone. Tra i presenti c’è anche il premier Meloni, che partecipa all'ultimo saluto al bambino deceduto. Domenico era stato sottoposto a un trapianto di cuore presso l'ospedale Monaldi, ma l’organo utilizzato era danneggiato. La cerimonia si svolge in un clima di grande commozione.

Il premier Giorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Presenti in chiesa il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, i sindaci di Nola, Andrea Ruggiero e quello di Taurano, provincia di Avellino, Michele Buonfiglio, insieme al prefetto di Napoli Michele di Bari., La cerimonia funebre è presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino. Alcuni dei presenti in chiesa indossano una maglia bianca con il volto del piccolo Domenico e la scritta "Il nostro guerriero". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

