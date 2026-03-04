I funerali di Domenico Caliendo | la foto con l’orsacchiotto preferito la corona di Meloni La premier attesa in Duomo a Nola

A Nola si tengono i funerali di un bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. La bara bianca con la foto del piccolo è posizionata davanti all’altare del Duomo, mentre accanto si trovano una corona di fiori inviata dalla premier e una foto con il suo orsacchiotto preferito. La premier è attesa in chiesa per partecipare alla cerimonia.

Fiume di gente per l'addio al bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. Alle 15 le esequie. Alla camera ardente la mamma abbraccia la direttrice del Monaldi: "Paghi solo chi ha sbagliato, non tutto l'ospedale" Nola (Napoli), 4 marzo 2026 – La piccola bara bianca con la foto di Domenico Caliendo insieme al suo orsacchiotto è sistemata davanti all'altare del Duomo di Nola, dove si celebrano i funerali del bimbo di due anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo aver ricevuto un cuore danneggiato. Alle esequie, che inizieranno alle 15, è attesa anche la premier Giorgia Meloni. Intanto una corona di fiori con la scritta 'Il Presidente del Consiglio dei ministri' campeggia vicino alla bara, su cui è adagiata anche la letterina di un bambino.