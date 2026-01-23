Valentino l’arrivo del feretro in chiesa per i funerali

Il feretro di Valentino Garavani è stato trasportato nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, dove si svolgono i funerali del noto stilista, scomparso lunedì all’età di 93 anni. L’arrivo in chiesa segna il momento di commiato di un’icona della moda italiana, riconosciuta a livello internazionale. La cerimonia rappresenta un’occasione per rendere omaggio a una carriera che ha influenzato il costume e lo stile del nostro tempo.

Il feretro di Valentino Garavani arriva presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei martiri per i funerali del grande stilista morto lunedì all’età di 93 anni. Il carro funebre era partito dalla fondazione PM23, in piazza Mignanelli, dove era stata allestita la camera ardente, per arrivare fino in piazza della Repubblica a Roma. A seguito del carro funebre sono arrivati il compagno di Valentino Vernon Bruce Hoeksema e l’ex Giancarlo Giammetti. La funzione funebre celebrata dal parroco della basilica, don Pietro Guerini. L’ingresso in chiesa del feretro è avvenuto tra il silenzio commosso dei partecipanti, seguito poi dalle note della ‘Lacrimosa’ di Mozart all’interno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

